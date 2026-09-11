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Карен Хачанов завершил выступление на US Open, заработал почти полтора миллиона долларов и поднялся на 24 строчки в рейтинге ATP

Карен Хачанов завершил выступление на US Open, заработал почти полтора миллиона долларов и поднялся на 24 строчки в рейтинге ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над россиянином Кареном Хачановым в полуфинале US Open со счётом 6:3, 7:6 (7), 7:6 (6).

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