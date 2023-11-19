Непростительная грубость: необычные неприличные жесты

Есть утверждение: "Если это природное, то не может быть неприличным". Основываясь на этом принципе, некоторые люди позволяют себе такие действия или привычки, которые вызывают у окружающих или удивление, или даже отторжение.
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