Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Воспитанник Ротшильда - «кровавый Лёня» мстит за Пугачёву. Бородин обвинил «примадонну» в покушении на убийство за раскрытую «правду»

БлокнотРУ Как сообщает телеграм-канал Shot глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в специальном донесении генерал-майору юстиции Андрею Стрижову сообщил, что боится за свою жизнь.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Сколько грязи - вот тебе и « народная»…
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9 час.
Т
Тамара
Мне сейчас думается, что она тогда и не просто так  связалась с этим юнцом Галкиным. Он - иноагент, она - иноагент, вот их и свели специально.
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Эту проститутку и совратительницу мальцов лишить всех званий и всего,что имеет в РФ!
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4 час.
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