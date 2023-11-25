В Киеве хотят провести референдум для прекращения конфликта

КИЕВ, 25 ноября, ФедералПресс. Глава фракции «Слуга народа», член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия заявил, что любой исход конфликта с Россией должен предварительно обсуждаться на референдуме.
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