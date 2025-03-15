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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тухель не будет петь гимн в первых матчах на посту тренера сборной Англии: «Он настолько значим, эмоционален и силен, что я должен заслужить это право. Его нельзя петь просто так»

В марте немецкий специалист проведет первые игры на посту главного тренера сборной Англии – против Албании и Латвии в квалификации ЧМ-2026.

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