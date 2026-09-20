В Запорожской области в финальный день голосования открылись 354 участка

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Наибольшее количество избирательных участков - 354 - открылись в третий, финальный день основного этапа голосования на выборах в Госдуму в Запорожской области.
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