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ТАСС

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В Запорожской области в финальный день голосования открылись 354 участка

В Запорожской области в финальный день голосования открылись 354 участка

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Наибольшее количество избирательных участков - 354 - открылись в третий, финальный день основного этапа голосования на выборах в Госдуму в Запорожской области.

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