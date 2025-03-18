«Отработка угроз». Киев попытается испортить праздник Крыму и Севастополю

Севастополь празднует День воссоединения с Россией. Губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев вместе с председателем ЦИК России Эллой Александровной Памфиловой, командующим Черноморским флотом, адмиралом Сергеем Михайловичем Пинчуком, представителями силовых и федеральных ведомств, общественниками, депутатами Законодательного собрания и членами Правительства традиционно возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.