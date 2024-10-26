Одна женщина, несмотря на свое целомудрие, скромный нрав и страстное желание выйти замуж, долго (до 30+ лет) не могла наладить личную жизнь.
Было ей уже тогда под сорок, личная жизнь не складывалась…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Кувыкина
😀
Ответить
17 час.
Елька Снежная
случаев исправления алкоголиков не знаю
Ответить
12 час.
Валерий Кривошеев
Какие проблемы? Живите одна. В интернете миллион всяческих дилдо. 100% гарантия от инфекций и нежелательных беременностей. И удовлетворит лучше любого мужика. Детей тоже хочет далеко не каждая. Подозреваю человечество к этому и идет. Терпеть никого рядом не нужно. А живых людей без недостатков не бывает.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии