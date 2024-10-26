Было ей уже тогда под сорок, личная жизнь не складывалась…

Валерий Кривошеев

Какие проблемы? Живите одна. В интернете миллион всяческих дилдо. 100% гарантия от инфекций и нежелательных беременностей. И удовлетворит лучше любого мужика. Детей тоже хочет далеко не каждая. Подозреваю человечество к этому и идет. Терпеть никого рядом не нужно. А живых людей без недостатков не бывает.