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  • Валерий Кривошеев
    Какие проблемы? Живите одна. В интернете миллион всяческих дилдо. 100% гарантия от инфекций и нежелательных беременно...Было ей уже тогда...
  • Елька Снежная
    случаев исправления алкоголиков не знаюБыло ей уже тогда...
  • Надежда Кувыкина
    😀Было ей уже тогда...

Было ей уже тогда под сорок, личная жизнь не складывалась…

Было ей уже тогда под сорок, личная жизнь не складывалась…

Одна женщина, несмотря на свое целомудрие, скромный нрав и страстное желание выйти замуж, долго (до 30+ лет) не могла наладить личную жизнь.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
😀
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17 час.
Елька Снежная
случаев исправления алкоголиков не знаю
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12 час.
Валерий Кривошеев
Какие проблемы? Живите одна. В интернете миллион всяческих дилдо. 100% гарантия от инфекций и нежелательных беременностей. И удовлетворит лучше любого мужика. Детей тоже хочет далеко не каждая. Подозреваю человечество к этому и идет. Терпеть никого рядом не нужно. А живых людей без недостатков не бывает.
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7 час.

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