Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов острова Идзу в Японии

17 августа в Японии у берегов острова Идзу произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров примерно в 396 километрах к юго-востоку от города Кисаразу, население которого составляет около 122 тысяч человек.
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