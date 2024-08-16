Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов острова Идзу в Японии

17 августа в Японии у берегов острова Идзу произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров примерно в 396 километрах к юго-востоку от города Кисаразу, население которого составляет около 122 тысяч человек.