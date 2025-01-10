Жители Лос-Анджелеса получили ошибочные приказы об эвакуации из-за пожаров

В округах Лос-Анджелеса произошла ошибка в рассылке сообщений об эвакуации из-за масштабных пожаров. Почти десять миллионов человек получили неверные предупреждения, предназначенные для жителей Калабасаса, Агуры-Хиллз и Уэст-Хиллз.