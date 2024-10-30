Не ждут, но готовы: ВСУ планируют новую атаку на Курскую область

ВСУ готовят новый удар по Курщине: российские силы приводят войска в боевую готовность. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил о возможном новом наступлении украинских войск на территории приграничных областей России.
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