Василий Вакаров: Украинское контрнаступление: провал или сюжет для дезинформации? СМИ точат зубы!

Западная пресса до сих пор разбирается в причинах провала контрнаступления ВСУ. Удивительно! За полгода до июня 2023-го (когда, собственно, началось это наступление) западная пресса накачивала общество тем, что контрнаступление начнется и украинцы победят! Эксперты обсуждали возможные планы этого наступления и открыто оценивали их сильные и слабые места.