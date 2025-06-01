Липчанка фиктивно зарегистрировала на своё имя фирму и теперь ей грозит срок

Сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по Липецку выяснили, что в 2022 году знакомый предложил жительнице Усманского района фиктивно зарегистрировать на своё имя фирму.
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