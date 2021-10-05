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Прокуратура проверит школу Красноярска в связи с отравлением детей

Прокуратура проверит школу Красноярска в связи с отравлением детей

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрации образовательного учреждения, а также организатора питания в школе, - сказано в сообщении надзорного ведомства.

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