Прокуратура проверит школу Красноярска в связи с отравлением детей

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрации образовательного учреждения, а также организатора питания в школе, - сказано в сообщении надзорного ведомства.
- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрации образовательного учреждения, а также организатора питания в школе, - сказано в сообщении надзорного ведомства.
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