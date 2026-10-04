Стубб: Финляндия не ожидает нападения со стороны России

Власти Финландии не ожидают нападения со стороны России, заявил президент страны Александер Стубб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на El Mundo.
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