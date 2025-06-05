Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    и савейских анекдотов: На экзамене по истории. - В каком году в России было отменено крепостное право? - Ну... это......Володин поздравил...
  • Ингерман Ланская
    Из савейских анекдотов: если бы великие поэты жили на 100 лет позже, Пушкин все равно был бы застрелен в 37-м, а Лерм...Володин поздравил...
  • Ингерман Ланская
    Из савейских анекдотов - Когда Пушкина убили? - В 37-ом. - И Пушкина в 37-ом?! Вот Сталин гад...Володин поздравил...

Дети войны: как советская власть спасала беспризорников и сирот

Дети войны: как советская власть спасала беспризорников и сирот

В 2025 году Россия празднует 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Для побед на фронте, работы в тылу, помощи раненым и беженцам с 1941 по 1945 год советской властью были приняты сотни нормативных актов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх