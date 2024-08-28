Артиллеристы уничтожили группу штурмовиков ВСУ в Курской области

Российские артиллеристы уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области. «Российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков в составе семи человек», — заявил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
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