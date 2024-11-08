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Более 200 аварийных деревьев убрали в Истре в октябре

Более 200 аварийных деревьев убрали в Истре в октябре

За прошлый месяц коммунальные службы округа убрали более 200 сухих и аварийных деревьев. Работы проводились по всему округу, но наибольшее число опасных деревьев ликвидировано в населенных пунктах: город Дедовск, деревня Покровское, село Новопетровское и поселок Глебовский.

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