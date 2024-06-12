Эксперт предупредил о высоком риске отравления в Египте

Эта проблема актуальна и для других популярных туристических стран.Эксперт по туризму Николай Мельник обращает внимание на высокий риск пищевых отравлений в Египте, который превышает вероятность заболеваний.
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