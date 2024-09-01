"Тройное бинго для мигрантов": Бесплатная доставка, лечение и гражданство от щедрых чиновников

Виктор Борисов

Мигрантом нужно предоставлять поликлиники депутатов-лоббистов миграции. Прикреплять их только к элитным ведомственным и частным медицинским учреждениям, в которые прикреплены лоббисты миграции и бизнесмены, использующие труд мигрантов, но никак не желающие его организовывать. Они не осознают масштаб бедствия, потому что не сталкиваются с последствиями неупорядоченной законами трудовой миграции. Селить трудовых мигрантов нужно в элитные жилищные комплексы и посёлки, - собственно тоже туда, где живут лица, их бесконтрольно завозящие и прочие лоббисты бесконтрольной миграции. А дети мигрантов должны учиться только в частных элитных школах и в тех школах, где учаться дети ответственных за мигрантов лиц - их работодателей-бизнесменов, поднимающих миллионы долларов на бесконтрольной миграции, и опять же прочие лоббисты миграции... А то эти лоббисты миграции для себя и своих детей выстроили параллельную народной инфраструктуру: элитные ЖК и закрытые коттеджные посёлки, частные или ведомственные элитные больницы и школы! Личные водители... Так не пойдёт! Ведь чтобы вникнуть в проблему им надо это дерьмо похлебать вместе с простым народом, с рядовыми гражданами, для чего их самих и их детей нужно лишить этого оазиса элитности, отдав его на откуп, не хочу говорить на растерзание, мигрантам. Тогда у них может и мозга зашевелится, когда в классах их детей в частных элитных школах, плата в которых достигает до 1-3 млн в год, будет бесплатно учится, а точнее за их счёт, половина детишек из мигрантских семей, не говоррящих по-русски, а в их частных или ведомственных клиниках будут лечиться мигранты, да и работать тоже! И водители их личные будут сплошь мигранты. Надо прям квоту сделать и разнарядку , и распределять мигрантов только элитным лоббистам миграции.