Медицина в России — то ещё удовольствие: попробуй в поликлинике дождаться очереди и получить направление к врачу.
"Тройное бинго для мигрантов": Бесплатная доставка, лечение и гражданство от щедрых чиновников
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Елена Филиппова
Да кто же такие могущественные так сильно любят этих мутантов и террористов с бандитами?
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13 час.
Виктор Борисов
Мигрантом нужно предоставлять поликлиники депутатов-лоббистов миграции. Прикреплять их только к элитным ведомственным и частным медицинским учреждениям, в которые прикреплены лоббисты миграции и бизнесмены, использующие труд мигрантов, но никак не желающие его организовывать. Они не осознают масштаб бедствия, потому что не сталкиваются с последствиями неупорядоченной законами трудовой миграции. Селить трудовых мигрантов нужно в элитные жилищные комплексы и посёлки, - собственно тоже туда, где живут лица, их бесконтрольно завозящие и прочие лоббисты бесконтрольной миграции. А дети мигрантов должны учиться только в частных элитных школах и в тех школах, где учаться дети ответственных за мигрантов лиц - их работодателей-бизнесменов, поднимающих миллионы долларов на бесконтрольной миграции, и опять же прочие лоббисты миграции... А то эти лоббисты миграции для себя и своих детей выстроили параллельную народной инфраструктуру: элитные ЖК и закрытые коттеджные посёлки, частные или ведомственные элитные больницы и школы! Личные водители... Так не пойдёт! Ведь чтобы вникнуть в проблему им надо это дерьмо похлебать вместе с простым народом, с рядовыми гражданами, для чего их самих и их детей нужно лишить этого оазиса элитности, отдав его на откуп, не хочу говорить на растерзание, мигрантам. Тогда у них может и мозга зашевелится, когда в классах их детей в частных элитных школах, плата в которых достигает до 1-3 млн в год, будет бесплатно учится, а точнее за их счёт, половина детишек из мигрантских семей, не говоррящих по-русски, а в их частных или ведомственных клиниках будут лечиться мигранты, да и работать тоже! И водители их личные будут сплошь мигранты. Надо прям квоту сделать и разнарядку , и распределять мигрантов только элитным лоббистам миграции.
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11 час.
Виктор Борисов
Сегодня ехал в метро и для интереса решил подсчитать соотношение славян и азиатов. Извините конечно за моветон как говорит наш Президент. В полном вагоне я смог насчитать только десять славян а все остальные гастарбайтеры. И самое ужасное то что очень много азиатов с колясками. Складывается ощущение, что наши власти заботятся и поднимают демографию не славян а приезжих с Азии. А сколько их на рынках торгует. Как говорят наши власти и Бастрыкин. Это незаменимые специалисты которые нужны заводам для развития нашей страны. Мы их ещё за свой счёт должны обучать и прогибаться под ними. Это нагрузка на наш бюджет и к тому они все заработанные деньги из страны, переводят к себе домой. На рынке они продают продукты и работают в чёрную не плотя налоги а там огромные суммы. А власть эту финансовую нагрузку перекладывает на местных жителей. Очень жалко наших мужиков которые воюют. Власти своими бездарными поступками только обесценивают жизнь парней. Можно предположить, что когда закончится спец операция. Мужики уже подготовленные, придут и спросят с властей за что они воевали и почему так произошло у них на родной земле
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11 час.
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