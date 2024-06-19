Миядзаки получает удовольствие от просмотра роликов, в которых фанаты пытаю...

Миядзаки получает удовольствие от просмотра роликов, в которых фанаты пытаются разобраться в лоре Elden RingРежиссер Elden Ring Хидетака Миядзаки говорит, что ему “очень весело” наблюдать за тем, как фанаты пытаются собрать воедино сложный лор в теоретических видео, хотя, по его признанию, он “не может посмотреть их все”.