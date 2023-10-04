Прокуратура начала проверку после требований жителей Златоуста об отставке мэра

После жалоб южноуральцев на проблемы с водой и отоплением прокуратура начала проверку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста проводит проверку информации о предоставлении жителям города услуг ненадлежащего качества.