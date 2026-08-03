Свинцов: Действия ФАС против Apple не отразятся на россиянах

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудить дело против компании Apple не отразится на обычных россиянах.
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