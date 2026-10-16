В 1934 году на экраны вышел фильм «Чапаев», и с тех пор в массовом сознании закрепился образ красного командира в бурке, скачущего на коне, с верным ординарцем Петькой и Анной-пулемётчицей за спиной.
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