Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Операция «Ликвидация»: за и против

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ  Обсуждение легитимности правления президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая «может и не потребуется».

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Комментарии
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Владимир Фоминых
ой, ну напишут что кокаин не того сорта был а зеля от переживаний лишнего на грудь принял и все дела....
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11 час.
E
Elka
👍
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8 час.
М
ММ
Один вопрос: а сожженный возле бункера труп Зеленского как опознавать будем? Как Гитлера по нижней челюсти? Или еще какие методы есть? А то опять лет 50  подряд будут теории, что Зеленский смылся в Аргентину и живет там на своей вилле...
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8 час.

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