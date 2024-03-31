Операция «Ликвидация»: за и против

ой, ну напишут что кокаин не того сорта был а зеля от переживаний лишнего на грудь принял и все дела....

М

ММ

Один вопрос: а сожженный возле бункера труп Зеленского как опознавать будем? Как Гитлера по нижней челюсти? Или еще какие методы есть? А то опять лет 50 подряд будут теории, что Зеленский смылся в Аргентину и живет там на своей вилле...