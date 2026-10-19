Необходимости возвращать Санкт-Петербургу название Ленинград нет, заявил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, комментируя соответствующую инициативу депутата Госдумы от КПРФ Анжелики Глазковой, сообщает 19 октября ТАСС.
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