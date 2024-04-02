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Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями

Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратил внимание на то, что Российская Федерация, которая оказалась по беспрецедентным санкционным давлением, продолжает развивать собственную экономическую систему, сделав её одной из крупнейших.

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