08.05.22==Премьер Венгрии назвал красной линией санкции против энергетического сектора РФ

Премьер Венгрии Орбан: санкции ЕС против энергетического сектора РФ — красная линия ВЕНГРИЯ БУДАПЕШТ АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ РОССИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ Санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии.