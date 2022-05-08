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08.05.22==Премьер Венгрии назвал красной линией санкции против энергетического сектора РФ

08.05.22==Премьер Венгрии назвал красной линией санкции против энергетического сектора РФ

Премьер Венгрии Орбан: санкции ЕС против энергетического сектора РФ — красная линия ВЕНГРИЯ БУДАПЕШТ  АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ  РОССИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ Санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии.

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