Экс-игрок "Зенита" Радимов: "Динамо" выпало из чемпионской гонки в РПЛ

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Владислав Радимов в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил, что московское "Динамо" после поражения от "Спартака" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лишилось шансов на золотые медали.
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