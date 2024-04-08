Экс-игрок "Зенита" Радимов: "Динамо" выпало из чемпионской гонки в РПЛ

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Владислав Радимов в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил, что московское "Динамо" после поражения от "Спартака" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лишилось шансов на золотые медали.