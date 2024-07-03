Службы доставки еды предложили ранжировать по качеству

Если оценка контролирующих органов окажется низкой, клиенту стоит подумать перед осуществлением заказа Изготовителей пищевых продуктов и готовых блюд могут обязать регулярно подтверждать соответствие производственных процессов требованиям санитарного законодательства и информировать о результатах потенциальных потребителей.
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