Казахский бизнесмен Итемгенов купил 26,19% акций Globaltrans

Подконтрольные казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову структуры выкупили 26,19% российского железнодорожного оператора Globaltrans у трех акционеров — Сергея Мальцева, Константина Николаева и Никиты Мишина.
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