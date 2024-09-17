Аналитик Джуни: Взрывы в Ливане могут быть подготовкой к военной операции

Бригадный генерал и военный аналитик Хассан Джуни в беседе с журналистами предположил, что операция, проведенная Израилем против передовых систем связи движения «Хезболла», может быть первым шагом к крупномасштабным военным действиям.
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