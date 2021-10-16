smi.today

1 649 подписчиков

Вышел первый официальный трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Вышел первый официальный трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

В рамках DC FanDome 2021 студия Warner Bros. представила официальный трейлер "Бэтмена", в котором главную роль исполнил Роберт Паттинсон, а Женщиной-кошкой стала Зои Кравиц.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх