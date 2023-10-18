Выжившая: ЦАХАЛ расстреливал заложников, с которыми довольно "гуманно" обращались палестинцы

АНГЕЛ АНГЕЛ

Англосаксы и жидомасоны как и весь еврейский народ прокляты всеми богами. Это две нации государств у которых ни когда не было Родины. Весь сброд и преступники в США и евреи которые занимались изгнанием коренного населения со своих земель, устраивали геноцид местного населения и т.д. Они нелюди, которых надо уничтожать как бешенных собак...