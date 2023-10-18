Иллюстрация- "Нетаньяху боится своих солдат!", где во время встречи Нетаньяху с солдатами и офицерами израильской армии у последних отобрали магазины для оружия! Израильские солдаты «без вопросов» расстреливали израильских мирных жителей, рассказала по радио во взрывном интервью выжившая в кибуце.
Выжившая: ЦАХАЛ расстреливал заложников, с которыми довольно "гуманно" обращались палестинцы
Комментарии
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Владимир Барышев
Израиль и США, сегодня, это абсолютное зло, вырвавшееся из ада! Да будут прокляты, эти государства террористы, уничтожающие людей!
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Англосаксы и жидомасоны как и весь еврейский народ прокляты всеми богами. Это две нации государств у которых ни когда не было Родины. Весь сброд и преступники в США и евреи которые занимались изгнанием коренного населения со своих земель, устраивали геноцид местного населения и т.д. Они нелюди, которых надо уничтожать как бешенных собак...
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9 час.
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