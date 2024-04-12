WP: Новая мобилизация на Украине, может привести к панике и массовому бегству громадян в Европу

Журналисты газеты The Washington Post сообщают о том, что расширение призыва в Вооруженные силы Украины «может разжечь панику» среди украинского населения, а также привести к массовым протестам и явному саботажу.
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