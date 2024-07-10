Олег Газманов клал на санкции, которыми его обложили

Певец Олег Газманов фактически лишился возможности путешествовать и зарубежной недвижимости. Артист, несмотря на наложенные на него санкции и проблемы с недвижимостью за рубежом, остается патриотом и преданным своей Родине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии