Русская весна
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Русская весна

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Курская область полностью освобождена от ВСУ (ВИДЕО)

Курская область полностью освобождена от ВСУ (ВИДЕО)

Президент заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ о завершении разгрома украинских вооружённых формирований в Курской области.

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Комментарии
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Иван Ураганов
8 месяцев это вам не шутки.
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16 час.
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