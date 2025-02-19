Китай призывает США отказаться от неправомерных торговых практик 

Одностороннее введение США тарифов, в том числе на импорт китайских товаров, грубо нарушает правила ВТО, усиливает экономическую неопределенность и рискует подорвать основанную на правилах многостороннюю торговую систему, сообщает romanian.
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