Что делать, если уволили, и как не дать работодателю себя обмануть – советы тульского юриста

Международный день безработных отмечается ежегодно 28 января. Что делать, если остался без работы, как получить максимальное пособие, и какие права работнику необходимо знать при увольнении не по своему согласию – об этом в беседе с Тульской службой новостей рассказал юрист Станислав Трунов.