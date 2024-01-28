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Что делать, если уволили, и как не дать работодателю себя обмануть – советы тульского юриста

Что делать, если уволили, и как не дать работодателю себя обмануть – советы тульского юриста

Международный день безработных отмечается ежегодно 28 января. Что делать, если остался без работы, как получить максимальное пособие, и какие права работнику необходимо знать при увольнении не по своему согласию – об этом в беседе с Тульской службой новостей рассказал юрист Станислав Трунов.

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