В Тверской области наркополицейские и представители Общественного совета рассказали студентам о наркоугрозе

В Тверском политехническом колледже состоялось профилактическое мероприятие для студентов. Начальник регионального управления по контролю за оборотом наркотиков полковник полиции Михаил Лебедев и председатель Общественного совета при УМВД Сергей Никифоров.
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