ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • StarPer
    А правители от куда берутся?- правильно, из народа, вот и делайте выводы.Лавров: нет недру...
  • Стефания Новак
    Они не дают нашим кораблям даже воды? А мы им гоним газ, энергию, металл и прочее в том числе зерно и продукты? Пора ...После отказа Фран...
  • Светлана Зуева
    Уничтожить руину и штаты,и мир вздохнет!Mor Glaz: у экипа...

Спекуляции о якобы смерти Байдена породил приспущенный над Капитолием флаг

Спекуляции о якобы смерти Байдена породил приспущенный над Капитолием флаг

Вашингтон, 23 июля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Спекуляции о якобы смерти президента США Джо Байдена породил приспущенный над зданием Капитолия флаг, что на самом деле является акцией в память о конгрессвумен от Демократической партии Шейле Джексон Ли, скончавшейся 19 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх