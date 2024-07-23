Спекуляции о якобы смерти Байдена породил приспущенный над Капитолием флаг

Вашингтон, 23 июля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Спекуляции о якобы смерти президента США Джо Байдена породил приспущенный над зданием Капитолия флаг, что на самом деле является акцией в память о конгрессвумен от Демократической партии Шейле Джексон Ли, скончавшейся 19 июля.