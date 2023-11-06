В Италии может скоро упасть известная башня

Коллаж с изображениями падающих башен: Пизанской, Гаризенда и соседняя Азинелли / © wikipedia Башня Гаризенда высотой 48 метров недавно привлекла внимание ученых из Болонского университета, которые заметили необычное усиление раскачивания сооружения.
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