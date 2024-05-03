Враг атаковал автобус в Вознесеновке Белгородской области (ФОТО)

Враг атаковал автобус в Вознесеновке Белгородской области. FPV-дроном нанесен удар по автобусу коммерческого предприятия, в транспортном средстве находились два пассажира и водитель, сообщает губернатор Гладков.
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