Виновата труба: новый глава МЧС об оползне в Алматы

Чингис Аринов подтвердил, что угрозы повторного схода оползня нет, передаёт inAlmaty.kz. Новый министр по ЧС Чингис Аринов на брифинге в СЦК озвучил предварительную причину схода оползня в микрорайоне Тау-Самал.