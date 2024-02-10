Виновата труба: новый глава МЧС об оползне в Алматы

Чингис Аринов подтвердил, что угрозы повторного схода оползня нет, передаёт inAlmaty.kz. Новый министр по ЧС Чингис Аринов на брифинге в СЦК озвучил предварительную причину схода оползня в микрорайоне Тау-Самал.
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