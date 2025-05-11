Xiaomi 16 во многом превзойдет Galaxy S25. Это будет супермощный компактный флагман с аккумулятором 6800 мАч и Snapdragon 8 Elite 2

Инсайдер Wisdom Pikachu раскрыл новые подробности о будущем смартфоне Xiaomi 16. По словам информатора, премьера новинки состоится уже в сентябре, и эта модель станет первой на базе новой SoC Snapdragon 8 Elite 2.
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