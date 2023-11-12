Ростех: Мировой спрос на Су-35, Ка-52 и Т-90 вырос на фоне их ипользования в СВО

Заместитель гендиректора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что мировой спрос на боевые самолёты Су-35, ТОС, танки Т-90 и вертолеты Ка-52 повысился на фоне их использования в российской спецоперации на Украине.