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Царьград

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Эксперт Микрюков: как выбраться из болота и не утонуть

Эксперт Микрюков: как выбраться из болота и не утонуть

В беседе с экспертом по безопасности на воде Дмитрием Микрюковым были даны разъяснения относительно правильного поведения при попадании в болото.

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