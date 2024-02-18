В Хабаровске появится буддистский монастырь

В Хабаровске планируется возведение буддистского монастыря. Строительство начнется в текущем году. Предполагается, что храмовый комплекс будет расположен в Южном микрорайоне города и соседствовать с психроневрологическим диспансером.
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