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В Хабаровске появится буддистский монастырь

В Хабаровске появится буддистский монастырь

В Хабаровске планируется возведение буддистского монастыря. Строительство начнется в текущем году. Предполагается, что храмовый комплекс будет расположен в Южном микрорайоне города и соседствовать с психроневрологическим диспансером.

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Комментарии
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Валерий Василенко
А ведь как-то обходились без этого до сих пор?
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12 час.

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