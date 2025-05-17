Пожар уничтожил редкие растения на Кочуровских скалах в рязанской области: восстановление займёт десятилетия

В Милославском районе Рязанской области произошла экологическая катастрофа — памятник природы Кочуровские скалы лишился уникальной флоры, включая редкие виды краснокнижных трав и кустарник миндаль низкий.
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