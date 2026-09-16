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Аргументы и Факты

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Жителя Алтайского края задержали за попытку убийства сына из-за плача

Жителя Алтайского края задержали за попытку убийства сына из-за плача

В Алтайском крае правоохранители задержали 28-летнего мужчину по подозрению в попытке убийства его двухлетнего сына, сообщает региональное следственное управление СКР.

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